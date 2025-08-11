Путин отметил приличный рост зарплат в Омской области

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Омской области Виталием Хоценко назвал приличным рост зарплат в регионе. По словам господина Хоценко, зарплаты в области увеличились примерно на 18%, что превышает темпы роста в соседних Тюменской и Новосибирской областях.

При этом, напомнил губернатор Омской области, в соседних регионах «база выше». «Ну там понятно»,— отреагировал президент. «Но все-таки рост приличный — 17,8%»,— заключил господин Путин.

Виталий Хоценко добавил, что речь идет именно о реальной зарплате, и отметил значительное число вахтовиков, которые предпочитают оставаться в Омской области, несмотря на работу на Ямале и в Югре. Это, убежден глава региона, свидетельствует о конкурентоспособности оплаты труда в Омской области.