В Таганроге скончалась главврач «Центра здоровья» Людмила Черикова

В Таганроге скончалась основатель, руководитель, главный врач и невролог «Центра здоровья» Людмила Черникова. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

«Всю свою сознательную жизнь она посвятила себя лечению детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Высочайший профессионал своего дела, могла объединить вокруг себя невероятное количество людей для любого благого начала», — говорится в сообщении.

Согласно данным портала Rusprofile, ООО «СП "Центр здоровья"» работает в Таганроге с 2015 года. Ее основателем являлась Людмила Черикова.

Константин Соловьев