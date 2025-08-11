Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Таганроге скончалась главврач «Центра здоровья» Людмила Черикова

В Таганроге скончалась основатель, руководитель, главный врач и невролог «Центра здоровья» Людмила Черникова. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Фото: Telegram-канал Центр Здоровья Таганрог

«Всю свою сознательную жизнь она посвятила себя лечению детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Высочайший профессионал своего дела, могла объединить вокруг себя невероятное количество людей для любого благого начала», — говорится в сообщении.

Согласно данным портала Rusprofile, ООО «СП "Центр здоровья"» работает в Таганроге с 2015 года. Ее основателем являлась Людмила Черикова.

Константин Соловьев

