Иск получил комплексное развитие в суде

Мэрия Уфы доказала законность торгов на право заключения договора комплексного развития территории площадью 1,5 га в микрорайоне Молодежный. Весной прошлого года контракт получила уфимское ООО «Металл-комплект». Компания предложила вложить в проект застройки квартала более 4 млрд руб. Против итогов конкурса выступило московское ООО «Рудреагент». Оно подало жалобу в региональное УФАС, которое, найдя нарушения в части оформления документации со стороны мэрии, потребовало аннулировать итоги конкурса. Суд первой инстанции поддержал выводы антимонопольной службы, но апелляционный суд пришел к выводу, что нарушения не влияли на отбор претендента. Юристы полагают, что отменить постановление в кассации будет непросто.



Администрация Уфы добилась в суде отмены решения и предписания регионального УФАС по поводу итогов конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в квартале улицы Джалиля Киекбаева площадью 1,5 га в микрорайоне Молодежный.

Как сообщал «Ъ», в феврале 2024 года мэрия объявила конкурс на комплексное развитие этой территории. Победитель должен был снести пять аварийных многоквартирных жилых домов на Заводской улице, а также более 80 гаражей и хозяйственные постройки, а на освободившейся земле возвести 9–25-этажные дома общей жилой площадью 29,8 тыс. кв. м, гаражи, поликлинику, торговые центры, кафе, рестораны, спортивные площадки.

По условиям конкурса, минимальный объем финансирования составлял 4,04 млрд руб. У участника должно быть не менее 619,7 кв. м жилья для расселения жителей сносимых аварийных домов, а также не менее 161,82 млн руб. для гарантии их расселения (в предложении победителя указано 161,91 млн руб.). Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории — 1,13 млн руб.

В марте победителем было признано уфимское ООО «Специализированный застройщик „Металл-комплект“» предпринимателя Раиля Исламова. Компания предложила инвестировать в развитие квартала 4,06 млрд руб., а также выделить 628,5 кв. м для переселения жителей квартала. За право заключения договора «Металл-комплект» предложил 2 млн руб.

Результаты торгов не устроили московское ООО «Рудреагент» предпринимателя Сергея Журавлева. Республиканское УФАС, рассмотрев заявление компании, предписало мэрии отменить протоколы конкурса, продлить прием заявок и внести изменения в документацию.

Антимонопольное ведомство установило, что условия конкурсной документации противоречат пунктам договора. Например, в документации было указано, что стоимость права на заключение договора должна быть оплачена не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах конкурса, а в договоре срок оплаты был ограничен десятью днями с даты заключения договора о КРТ.

УФАС также признало обоснованным довод заявителя о нарушении порядка размещения информации о торгах. Комиссия установила, что в постановлении администрации Уфы «О проведении торгов…» не указан срок их проведения. Кроме того, администрация Уфы в нарушение закона «О защите конкуренции» заключила договор с «Металл-комлектом» до принятия УФАС решения по жалобе «Рудреагента».

В суде представитель мэрии заявлял, что в конкурсной документации была допущена техническая ошибка, а срок оплаты права заключения договора, как было верно указано в извещении, составлял 10 дней со дня его подписания.

Арбитражный суд Башкирии с такой трактовкой не согласился. По его мнению, «указание разных сроков уплаты цены права на заключения договора, не свидетельствует о наличии технической ошибки, а напротив, вводит потенциальных участников торгов в заблуждение».

Суд первой инстанции также согласился, что в постановлении мэрии о проведении конкурса не был указан срок организации торгов.

Кроме того, отметил суд, мэрия не имела право заключать контракт в связи с запретом со стороны УФАС: спустя 15 минут после опубликования итогового протокола ведомство направило мэрии уведомление о приостановлении торгов, но администрация не проверила электронную почту до подписания спорного контракта.

В апелляционной инстанции мэрия Уфы настаивала на техническом характере нарушений, которые не повлияли на участников торгов и их результаты.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отчасти согласился, что мэрия допустила нарушения при проведении торгов, но они «не создавали для потенциальных участников конкурса препятствия для подачи заявок, иным образом нарушали права и законные интересы лиц, подавших заявку на участие в торгах, и иных потенциальных участников торгов».

В УФАС по Башкирии сообщили, что подадут кассационную жалобу.

«В целом выводы выглядят обоснованными и соответствующими действующему законодательству о КРТ. Согласно устоявшейся судебной практике, технические ошибки в аукционной документации не являются основанием для признания торгов недействительными, если они не влияют на понимание существенных условий и не препятствуют участию в торгах,— отметил адвокат юридической службы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. — Что же касается перспектив в кассации, то здесь у УФАС есть существенные сложности, кассационное обжалование возможно только при наличии существенных нарушений норм материального или процессуального права. Однако, как показывает судебная практика, доводы о иной оценке доказательств, не опровергающие правомерность выводов нижестоящих судов, не могут служить основанием для отмены обжалуемых актов».

Булат Баширов