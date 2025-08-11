Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Более 2,4 тыс. жителей Белгородской области пострадали от обстрелов с 2022 года

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с февраля 2022 года от обстрелов со стороны ВСУ пострадали более 2,4 тыс. жителей региона.

Среди получивших ранения — 164 ребенка. Инвалидность в результате обстрелов получил 121 житель, из них 29 человек подверглись ампутации конечностей.

Глава региона добавил, что в 2024 году на оздоровительный отдых были отправлены 240 пострадавших, в 2025 году — 143 человека.

В мае господин Гладков сообщал, что с начала 2022 года в регионе погибли более 320 человек.

Полина Мотызлевская

