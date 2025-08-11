В Волгоградской области оштрафовали экс-судебного пристава за служебный подлог

Дубовский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 40-летней бывшего судебного пристава-исполнителя Дубовского районного отделения судебных приставов регионального УФССП Александры Серовой по уголовному делу о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как выяснилось в суде, Александра Серова в феврале этого года проинформировала своего знакомого о том, что в отношении его родственника возбуждены исполнительные производства. Это, как она уточнила, повлекло наложение ареста на имущество должника. Речь идет об иномарке «Фольксваген Туарег» и денежных средствах на банковских счетах.

В марте Александра Серова незаконно добилась передачи себе на исполнение производств должника, а затем постановила отменить арест в отношении автомобиля и денежных средств. В дальнейшем она инициировала прекращение исполнительных производств.

Свою вину Александра Серова полностью признала. Суд оштрафовал ее на 120 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу. Незаконно прекращенные исполнительные производства возобновлены.

Павел Фролов