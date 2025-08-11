Главный государственный налоговый инспектор МРИ ФНС России № 6 по Республике Татарстан предстанет перед судом по обвинению в получении взятки на сумму более 3,7 млн руб. и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

В Татарстане главный налоговый инспектор предстанет перед судом по обвинению во взятке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2019 по 2024 год обвиняемая получала деньги от гражданина за общее покровительство и неправомерное возмещение НДС на сумму более 8,8 млн руб. компании «Аренда-Капитал». Для этого инспектор подготовила докладные записки с ложными сведениями о том, что из 13 объектов имущества фирмы в аренду сдаются только три.

Подозреваемой вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, дело в отношении взяткодателя выделено в отдельное производство.

По данным Rusprofile, ООО «Аренда-Капитал» зарегистрировано в Казани в январе 2019 года и работает в сфере аренды недвижимости. Компанию возглавляет Альберт Фадеев, единственным учредителем является Галина Василенко. В 2024 году выручка компании снизилась до 2,7 млн руб., однако чистая прибыль выросла до 61,1 млн руб.

Анар Зейналов