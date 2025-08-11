Электроснабжение восстановлено у 100 тыс. жителей Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что аварийные бригады восстановили электроснабжение у 100 тыс. жителей региона. Еще 32 тыс. человек остаются без света. Перебои с электричеством в регионе господин Меликов назвал «серьезным испытанием стихией».

По словам главы региона, проблемы с электричеством остаются в Избербаше, Каспийске, Дагестанских Огнях, а также в Акушинском, Буйнакском, Гумбетовском, Карабудахкентском, Унцукульском и Хасавюртовском районах. Сейчас там работают 45 аварийных бригад — 97 специалистов и 38 единиц техники.

Ранее руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Исрафил Исрафилов сообщал, что из-за непогоды в регионе повреждено 27 линий электропередач мощностью 6/10 кВ, отключены 676 трансформаторных подстанций в 52 населенных пунктах.

Полина Мотызлевская