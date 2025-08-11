Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Свердловской области разыскивают победителя лотереи с призом 12 млн рублей

Житель Свердловской области стал обладателем крупного выигрыша— более 12,6 млн руб., однако пока на связь не вышел, сообщили в пресс-службе компании «Столото».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Победитель приобрел билет за 70 руб. в мобильной версии «Столото» и угадал все числа в первом поле билета. Приз был разыгран 8 августа. «Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, он или она пока не знает о своем везении»,— отметили в «Столото».

Полина Бабинцева

