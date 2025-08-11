В Унцукульском районе Дагестана в ДТП пострадали пять человек
В Унцукульском районе накануне вечером, 10 августа, на дороге между Араканской площадкой и Унцукуль-Сагринским мостом Lada Priora врезалась в столб линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.
Предварительно, 33-летний водитель, житель Шамильского района, перед столкновением выехал на встречную полосу. В результате в больницу доставили водителя автомобиля и пассажиров 11, 16, 18 и 42 лет.
По факту собран материал для принятия процессуального решения, говорится в сообщении представителей полиции.