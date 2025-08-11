Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. на 3,5 млн руб. и привлек компанию к административной ответственности за нарушение порядка ограничения доступа к информации, которая запрещена на территории России. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал компанию Telegram виновной в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч.2 ст.13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к… информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации…»).