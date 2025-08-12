Электронные площадки удвоили объемы торгов акциями

Денежный объем лотов при приватизации и продаже непрофильных активов через электронные торговые площадки (ЭТП) в 2024 году удвоился относительно предыдущего года, свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами ИТ-платформы В2В-РТС (объединяет площадки «РТС-тендер», B2B-Center и ОТС). Всего в 2024 году на ГИС «Торги» через ЭТП (без учета «молоточных» аукционов) были выставлены акции, доли и ценные бумаги с общей минимальной начальной ценой 135 млрд руб. (850 лотов). В 2023-м эта сумма составляла 72 млрд руб. (1,1 тыс. лотов), в 2022-м — 61,5 млрд руб. (900 лотов).

Таким образом, констатируют эксперты, этот рынок растет уже третий год подряд. Этому способствовало несколько факторов, но главный из них — рост ключевой ставки в 2023–2024 годах. В условиях «дорогих денег» у предприятий были ограничены возможности привлекать заемные средства или погашать кредиты, поэтому они избавлялись от непрофильных активов. Также активно проводились программы приватизации госимущества. По ним на торги выставлялись в том числе довольно крупные лоты, например акции АО «Росспиртпром» по начальной цене 10,6 млрд руб.

Другой тренд, отразивший меняющуюся экономическую реальность,— увеличение доли выставленных на торги арестованных акций и долей (по закону «Об исполнительном производстве» после ареста за долги их выставляют на продажу через ЭТП). В 2024 году такие продажи составили 65% от общего количества опубликованных на ГИС «Торги» процедур. На втором месте — продажа государственного и муниципального имущества (34% всех опубликованных лотов). Оставшийся 1% пришелся на акции компаний, выставленные ими на продажу через ГИС и электронные площадки напрямую.

Первое полугодие 2025 года не отличается повышенной активностью на рынке, отмечают авторы исследования. За это время на ЭТП было размещено около 230 процедур на сумму почти 51,2 млрд руб. При тех же темпах к концу года показатель может не превысить объемов 2024 года. Впрочем, текущий спад активности на рынке эксперты считают временным: о тенденции к снижению речи не идет, динамика же в моменте зависит от многих факторов. В частности, на изменение ситуации на рынке влияют планы приватизации госимущества, стратегии компаний по реализации непрофильных активов, программы привлечения финансирования через продажу акций и так далее.

Полина Попова