Привилегий больше нет

Низкий уровень трудоустройства украинских беженцев в Германии подогрел дискуссии о лишении их повышенных выплат. Правительственная коалиция внесла законопроект, который предлагает снизить дотации вновь прибывающим в страну гражданам Украины. Однако ряд ключевых политиков убеждены: урезать пособия необходимо всем. Согласны с этим и в оппозиции: сопредседатели «Альтернативы для Германии» поддержали жесткий сценарий сокращения выплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейский офицер проверяет документы в аэропорту Тегель в Берлине

Фото: Lisi Niesner / Reuters Полицейский офицер проверяет документы в аэропорту Тегель в Берлине

Вопрос трудоустройства украинских беженцев в Германии и выплаты им пособий время от времени становился центральной темой внутренней повестки. Он нашел отражение и в коалиционном соглашении блока христианских и социальных демократов с социал-демократами (ХДС/ХСС и СДПГ). Они предлагали заменить гражданское пособие (Buergergeld) более низкими выплатами в рамках закона о предоставлении пособия соискателям убежища для граждан Украины, прибывших в страну после 1 апреля 2025 года. Соответствующий законопроект в начале августа представила министр труда Барбель Бас.

Однако документ был встречен резкой критикой в рядах консерваторов и требованиями урезать пособия для всех беженцев.

Первым волну протеста, которая не сходит со страниц немецких СМИ, поднял лидер ХСС, премьер-министр Баварии Маркус Зедер. «Нужно полное изменение в сфере гражданских пособий. Нужно наконец позаботиться о том, чтобы любой, кто может работать, вышел на работу. Например, в случае украинцев нужно позаботиться о том, чтобы у украинцев больше не было гражданского пособия. И лучше всего, чтобы не только у тех, кто приедет в будущем, а у всех»,— сказал он в интервью телеканалу ZDF.

На его слова незамедлительно отреагировал вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль, напомнив, что такое предложение выходит за рамки коалиционного соглашения. Однако на сторону Маркуса Зедера тут же встали несколько видных христианских демократов, включая главу канцелярии Торстена Фрая и премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.

В воскресенье, 10 августа, с ними солидаризировались и сопредседатели главной оппозиционной силы страны, правопопулистской «Альтернативы для Германии». Один из них, Тино Хрупалла, заявил в интервью телеканалу ZDF, что украинцы незаконно получают гражданское пособие и что им необходимо вернуться на родину. Второй сопредседатель этой политической силы Алис Вайдель в соцсетях указала на то, что представленный Минтрудом законопроект — это «дешевый трюк», который ничего не изменит для 1,2 млн украинских беженцев в Германии.

У критиков законодательной инициативы есть весомые доводы: после начала украинского конфликта правительство ФРГ одобрило выплату прибывающим из страны беженцам гражданского пособия в размере €563, а также компенсацию проживания и медицинских расходов. Такие преференции ранее предоставлялись лишь гражданам Германии, в то время как остальным беженцам выплачивали по €441. Предполагалось, что повышенная выплата будет стимулировать встраивание украинцев в немецкий рабочий рынок, однако этого так и не произошло. Ко второму кварталу 2025 года на граждан Украины пришлась большая часть получателей гражданского пособия.

В итоге сложилась ситуация, при которой Германия стала одной из стран, которая приняла наибольшее число беженцев и назначила им одни из самых щедрых пособий, но спустя годы получила один из самых низких показателей трудоустройства.

Право на получение гражданского пособия имеют порядка 700 тыс. украинцев, из них более 500 тыс. признаны работоспособными. При этом текущий уровень трудоустройства украинских беженцев в Германии чуть выше 30%. Для сравнения: в Польше, которая также приняла около 1 млн беженцев, а также в Чехии и в Нидерландах этот показатель превышает 60%. Именно на этот факт и делают акцент сторонники лишения украинцев выплат, которые раньше полагались лишь немцам.

Впрочем, если законопроект Минтруда одобрят, для большинства украинских беженцев ничего особо не изменится, а сокращение выплат для вновь прибывших, поток которых невелик (около 12 тыс. человек в месяц), не поможет сократить нагрузку на бюджет. Даже само министерство называет эту инициативу «игрой с нулевой суммой». В 2024 году на выплату гражданских пособий украинцам ушло более €6,3 млрд, а общая сумма, затраченная на выплату всех видов пособий, составила €24,7 млрд.

С учетом того что экономика Германии переживает рецессию, а дефицит бюджета страны может сильно вырасти за счет существенного увеличения расходов на оборону, урезание пособий кажется логичным выходом для сторонников этой меры. Хотя статистические данные показывают, что проблема не в украинцах, а в самой системе. Германия в 2015 году уже приняла более 1 млн беженцев из Сирии, а также ежегодно принимает выходцев из других стран. И, согласно статистике, дела с трудоустройством беженцев из других стран обстоят еще хуже, чем с украинцами: этот показатель находится в районе 20%.

Вероника Вишнякова