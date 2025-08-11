Суд взыскал с «Джема» 5,6 млн рублей за песни группы «Стрелки»

Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с музыкального издательства «Джем» 5,6 млн руб. за незаконное использование песен группы «Стрелки». Иск подал композитор Леонид Величковский, который ранее был руководителем и автором песен группы.

Как передает «РИА Новости», ответчиками в иске указаны ООО «Издательство Джем» и соцсеть «Вконтакте». Господин Величковский просил взыскать с них 16,2 млн руб. за нарушение авторских прав на 81 произведение и 13,3 млн руб. за нарушение исключительных прав на 133 фонограммы.

Суд признал незаконным договор «Джема» с «Джем Групп Интернейшнл», которой были переданы права на использование песен «Стрелок». В пользу Леонида Величковского взыскали около 7,4 млн руб. компенсации. В апелляционной инстанции композитор отказался от требовании в отношении 34 произведений и 64 фонограмм.