Драму «Корса» о герое РФ и ДНР Ольге Качуре поставили в Свердловском драмтеатре

В Екатеринбурге 15 августа состоится премьера документальной драмы «Корса», посвященной герою РФ и ДНР Ольге Качуре, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Спектакль поставил Свердловский академический театр драмы при поддержке Министерства культуры РФ и АНО «Русские сезоны» в рамках Всероссийского конкурса постановок по произведениям современных драматургов.

«Корса» — позывной Ольги Качуры. Она родилась 12 мая 1970 года в Донецке. В 2014 году приняла сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) и стала первой женщиной, которая возглавила реактивное артиллерийское подразделение. В ее подчинении находилось 140 бойцов. Дивизион БМ-21 «Град» под ее командованием участвовал в боевых действиях в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Авдеевке. 3 августа 2022 года Ольга Качура погибла во время обстрела военной колонны. В день гибели ей посмертно присвоили звание героя ДНР, а позднее — героя Российской Федерации.

Автор «Корсы» — драматург и режиссер Марина Савинова. В основу картины легли интервью с самой Ольгой Качурой, воспоминания ее современников, книги Елены Карабет «Ольга Корса. Женщина-воин» и «Корса. Последний залп. 333». В постановке используются стихи поэтов Донбасса — Ивана Нечипорука, Екатерины Ромащук, Василия Толстоуса и Анатолия Гладуна.

«Уникальность спектакля в том, что перед глазами зрителя встают картины военных действий на Донбассе в представлении современников. Это история о женщине в образе воина и защитника, остающейся при этом матерью. В основе спектакля — история взаимоотношений матери и ребенка, женщины и войны»,— поделилась Марина Савинова

