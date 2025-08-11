Апелляционный суд Армении счел неправомерным задержание Карапетяна

Апелляционный суд Армении посчитал неправомерным задержание армянского и российского предпринимателя Самвела Карапетяна. С июня он находится под арестом по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

«Суд установил, что задержание Самвела Карапетяна 18 июня 2025 года было неправомерным, в результате чего Самвел Карапетян был незаконно лишен свободы более 9 часов»,— сообщила адвокат Лианна Гаспарян.

Самвел Карапетян в середине июня выступил в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой прежде раскритиковал Никол Пашинян. После его высказываний полиция провела обыск в ереванском доме бизнесмена, а суд арестовал его на два месяца. Господин Карапетян вину не признает и считает обвинение политически мотивированным.

