В Дагестане из-за непогоды без света остаются 32 тысячи человек

В трех районах Дагестана после прошедших ливней, селевых потоков и грозы продолжается расчистка шести участков дорог силами 15 единиц техники. На данный момент перекрытия трасс нет, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По данным господина Меликова, в большинстве населенных пунктов восстановлено электроснабжение: если изначально без электричества остались 131 тыс. человек, то сейчас – около 32 тыс. Проблемы с электроэнергией наблюдаются в Избербаше, Каспийске, Дагестанских Огнях, а также в Акушинском, Буйнакском, Гумбетовском, Карабудахкентском, Унцукульском и Хасавюртовском районах. В устранении аварий задействовали 45 бригад в составе 97 человек и 38 единиц спецтехники.

Константин Соловьев