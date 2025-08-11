Инвесторы оглядываются на Аляску

Российский фондовый рынок уверенно растет в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. На открытии торгов в понедельник, 11 августа, индекс Мосбиржи увеличился на 1,5% — в моменте показатель превышал 3000 пунктов. Это максимум за последние три с половиной месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Прежде всего позитивная динамика связана со спекулятивной активностью, говорит директор по стратегии группы «Финам» Ярослав Кабаков: «При любом намеке на срыв переговоров или на невозможность договориться может произойти фиксация прибыли. Плюс спекулянты могут частично фиксировать ее перед встречей. Поэтому, наверное, текущие уровни будут критическими с точки зрения спекулятивного разгона. Если мы говорим про более долгосрочные планы, понятно, что они во многом будут зависеть от итогов переговоров. Сейчас сложно делать попытки что-то предсказать, но я думаю, что если встреча состоится, даже при невозможности выйти на какое-то компромиссное решение в текущем моменте будет среднесрочный восходящий тренд в акциях. История с ростом индекса RGBI была вполне прогнозируема: на фоне замедления инфляции рынок, конечно, активно отыграл. Очень большой приток как раз состоялся в ОФЗ.

Конечно же, идет отыгрывание в том числе и по дальним облигациям, которые позволяют зафиксировать неплохую доходность на длительный период».

Вероятно, российский фондовый рынок вернется к состоянию февраля 2025 года, полагает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Но, по ее словам, сейчас инвесторы ведут себя чуть более осторожно — полгода назад их позитивные геополитические ожидания не оправдали себя в полной мере: «Снова просвет, снова большие надежды, и это значит, что рынок имеет полное право их отыгрывать.

Мы видели, как в зимнем эпизоде у нас рынок поднимался до 3300 пунктов, легко преодолевал эту планку. Если сейчас мы будем видеть усиление геополитического позитива, вполне возможно возвращение на эти же уровни. Потому что, напомню, зимой все-таки были другие уровни процентных ставок. Тогда ставки были на максимумах, и не было речи о том, что будет разворачиваться цикл. Сейчас мы имеем некоторый потенциальный позитив с точки зрения уже начавшегося и продолжающегося снижения ставок. Если надежды будут усиливаться, можем достаточно быстро преодолеть как минимум 10% вверх.

Но если геополитические надежды разрушатся, то нас ждет коррекция с возвращением в тот интервал, где мы зависали последние пять месяцев, он сформировался на уровнях примерно 2600-2900 пунктов. Значительная геополитическая премия присутствует на рынке в целом. Более того, пожалуй, почти во всех российских активах, за исключением самого рубля. При развитии сценария в позитивном ключе мы увидим отскок и рост цен не только на акциях и отдельных компаниях, а по широкому индексу акций».

Большинство европейских рынков утром в понедельник, наоборот, показывали снижение примерно на 0,5%. Также на фоне текущей геополитической ситуации возможна небольшая коррекция доллара, рассуждает управляющий партнер компании Trade123 Владимир Рожанковский: «Событие благоприятно для США. Доллар хотя и слабеет, но я не знаю, откуда взялась парадигма, что доллар при Дональде Трампе должен быть сильным. Наоборот, с точки зрения торгового баланса именно слабый доллар выгоден для реализации американской продукции.

Что касается в целом позитива на фондовых рынках, я пока не вижу такового среди европейских акций, но он, безусловно, присутствует в акциях США. Как минимум в оборонном секторе, который производил много всего и отправлял (Трамп говорит, что $200 млрд было потеряно именно на поставках вооружения), теперь у инвесторов есть надежда, что эти поставки идут сначала в Европу, и Европа оплачивает их. У компаний оборонного сектора возникает уже не эфемерная прибыль, а реальная по поставке, что в целом позитивно».

Среди акций, которые входят в индекс Мосбиржи, в лидерах оказались бумаги «Русала», «Аэрофлота», En+ Group и «Ростелекома»: утром в понедельник они выросли примерно на 3,5-4%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин