«Ослепительно черный цвет», гости на этюдах и взгляд на звезды

На середину августа культурные пространства Нижнего Новгорода подготовили для посетителей лекции об архитектуре, звездах и искусстве, выставки петербургских фотографов, концерты классической музыки. Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Посетители на открытии выставки «Готический ампир»

Фото: vk.com / artmuseumnn Посетители на открытии выставки «Готический ампир»

Фото: vk.com / artmuseumnn

12 августа в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля) пройдет лекция к выставке «Готический ампир» «Перформативный театр архитектуры Василия Баженова». Искусствовед, доцент кафедры истории отечественного искусства МГУ Сергей Хачатуров расскажет о резиденции Царицыно как театральном пространстве архитектурных иллюзий. Лекция начнется в 16:00, посетить ее можно по входному билету в экспозицию. Обычный стоит 400 руб., льготный — 200 руб.

13 августа в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б состоится тематический вечер «Взгляд на звезды». Посетители смогут рассмотреть Солнце в телескоп и послушать лекцию сотрудника Нижегородского планетария Андрея Антонова. Он расскажет, что можно увидеть на небе невооруженным глазом и какие явления люди порой ошибочно принимают за НЛО. Завершится мероприятие просмотром научно-популярного фильма «Музыка звезд» о том, как ученые и музыканты превращают космические данные в музыку. Мероприятие начнется в 17:30, для участия нужно зарегистрироваться.

Подготовка экспозиции Русского музея фотографии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Подготовка экспозиции Русского музея фотографии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

14 августа в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 откроются персональные выставки трех мэтров графического искусства из Санкт-Петербурга:

«Ослепительно черный цвет» Андрея Белле объединит фотографии, сделанные в Санкт-Петербурге, на Афоне, в Индии, Италии в технике гуммимасляной печати;

Андрея Белле объединит фотографии, сделанные в Санкт-Петербурге, на Афоне, в Индии, Италии в технике гуммимасляной печати; «На обочине Вселенной» Валентина Самарина представит изображения, созданные в авторской технике «новой старой» фотографии на бромосеребряной основе;

Валентина Самарина представит изображения, созданные в авторской технике «новой старой» фотографии на бромосеребряной основе; «Печатью слова и штриха» Олега Яхнина продемонстрирует серию офортов — гравюр, для получения которых изображение наносят на металл с помощью печатной формы.

Открытие запланировано на 18:00. В это же время 15 августа в музее заработает выставка «Лев Бородулин. Спорт» из собрания московского «Мультимедиа Арт Музея». В экспозиции будет представлено более 60 работ спортивного фотографа и классика советской фотографии. Вход на открытия свободный, выставки будут работать до 28 сентября. Посетить их можно по единому билету в музей. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

Концерт «Соло в саду»

Фото: vk.com / z_kvartaly Концерт «Соло в саду»

Фото: vk.com / z_kvartaly

В «Заповедных кварталах» эта неделя будет насыщенной. В 18:30 14 августа в саду на улице Короленко, 17 состоится джазовый концерт из цикла «Соло в саду». В полдень 16 августа искусствовед Антон Марцев прочитает там лекцию «Нижний — гости на этюдах» о художниках, приезжавших в Нижний Новгород, а в полдень 17 августа поделится особенностями интерпретации образа Максима Горького на портретах, фотографиях и карикатурах. В 13:30 16 августа Ирина Мельник расскажет об отдыхе нижегородцев 150 лет назад, а в 13:15 художница-коллажистка Юлианна Кулугур вместе со студентами нижегородской Высшей школы экономики расскажет о кастомизации экспонатов на встрече «Создание музейного предмета: от идеи к визуализации». Завершится неделя концертом из серии «Романсы в саду», он начнется в 19:00. Участие во всех мероприятиях бесплатное, нужно заранее зарегистрироваться.

В Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж завершается летний фестиваль фортепианных концертов Pianissimo, призванный познакомить публику с молодыми исполнителями. 15 августа выступит пианист Александр Доронин. В 19:00 со сцены прозвучат композиции Елены Фирсовой, Доменико Скарлатти, Клода Дебюсси и Сергея Рахманинова. А в 19:00 16 августа Дмитрий Шишкин исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, Николая Метнера, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Франца Шуберта и Ференца Листа. Билеты — от 1 до 3 тыс. руб.

День города в Нижнем Новгороде. Улица Большая Покровская

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ День города в Нижнем Новгороде. Улица Большая Покровская

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

16 августа Нижний Новгород отметит День города. Программа празднования пока что не опубликована.

16 августа в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» на улице Горбатовская, 41 состоится лекция-обзор «Одёжа, сряда, наряда». Методист музея Елена Шабалина расскажет, что носили в нижегородских селах и деревнях 100-200 лет назад, как нужно было одеваться по возрасту и чем отличалась рабочая, будничная, «к обеднишняя» и праздничная одежда. Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный.

Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко

Фото: vk.com / nnovplanetary Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко

Фото: vk.com / nnovplanetary

16 августа в планетарии имени Г.М. Гречко на улице Революционная, 20 краевед Анна Медведева прочитает лекцию «Нижегородский планетарий в Старом Канавине. Прошлое и настоящее». Специалист расскажет об истории этого места, доме купца Кузнецова, встроенном в здание планетария, влиянии Нижегородской ярмарки и многом другом. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 100 руб. А в 15:00 команда планетария прочитает лекцию «Небо нашего города». Слушатели узнают, какие яркие звезды и созвездия можно наблюдать в разные времена года и какие астрономические явления ждут нижегородцев. Для участия нужно зарегистрироваться.

16 августа в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) пройдет лекция «Творчество Рафаэля» из цикла «Титаны Возрождения». Слушателям расскажут о жизни творца, его произведениях и познакомят с научными открытиями искусствоведов. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 500 руб.

16 августа в католическом храме на улице Студеная, 10Б пройдет концерт органной музыки. В 17:00 Виктория Гамазова исполнит композиции Франца Шуберта, Луи Клерамбо, Иоганна Баха, Александра Гильмана и Джулио Каччини. Обычный билет стоит 1,2 тыс. руб., на балкон — 1,8 тыс. руб. А в 15:00 17 августа Виктория Гамазова проведет беседу-концерт «Музыкальные откровения» и расскажет, что можно услышать в органных произведениях и как научиться считывать заложенные в них образы. Встреча будет посвящена Феликсу Мендельсону-Бартольди. Билет стоит 800 руб.

Анастасия Пожидаева. Рельеф в вестибюле МИФИ «Обуздание атомной энергии». Экспонат выставки «Сложная смесь»

Фото: предоставлено организаторами экобиеннале Анастасия Пожидаева. Рельеф в вестибюле МИФИ «Обуздание атомной энергии». Экспонат выставки «Сложная смесь»

Фото: предоставлено организаторами экобиеннале

17 августа в Академии «Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 откроется выставка «Сложная смесь» — спецпроект Первой международной экобиеннале, созданный как отклик на сложности и противоречия атомного века. В экспозиции будут представлены картины, фотографии, инсталляции современных художников из разных городов России и редкие архивные материалы из фондов городских и федеральных собраний. Выставка будет открыта до 4 октября.

17 августа в корпусе НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля) пройдет лекция «Библейская тема в русском искусстве ХIХ века». Ее проведет научный сотрудник отдела отечественного искусства Алена Трофимова. Мероприятие начнется в 12:00, билет стоит 500 руб.

Какие выставки продолжают работу До 13 августа в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка Тимофея Малярова «Сияние» и выставка Егора Таразанова «Gotia». До 17 августа в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Метаморфозы в дереве. Рашид и Инесса Азбухановы». До 24 августа в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка Наталии Панковой «Цветное время». До 24 августа в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9 открыта выставка Евгения Комухина «Бесконечное лето Вити Повезло» и выставка Анны Bat «Невозможная география: Енисей в гостях у Волги и Оки». До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 7 сентября в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Перекрестки. Алексей Чернигин. Живопись». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». До 5 октября в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Готический ампир. От гравюры к гризайли. Мистические образы старины в диалоге с современным искусством». До 19 октября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Мечты о доме» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова». До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первой международной биеннале экологического искусства.

Подготовила Елена Ковалева