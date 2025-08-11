Суд признал товарный знак «Черкизово» общеизвестным в России

Суд по интеллектуальным правам присвоил товарному знаку «Черкизово» статус общеизвестного на территории России. Вместе с тем суд признал недействительным отказ Роспатента от 19 ноября 2024 года в присвоении этого статуса товарному знаку «Черкизово».

В декабре 2023 года публичное акционерное общество (ПАО) «Группа Черкизово» обратилось в Роспатент с заявлением о признании товарного знака «Черкизово» общеизвестным. Это касалось таких категорий товаров, как ветчина, колбасные изделия, свинина и полуфабрикаты из мяса свинины.

Однако в ноябре 2024 года Роспатент не удовлетворил заявку компании в связи с тем, что представленные в перечне товаров формулировки были слишком обширными. Компания «Черкизово» не согласилась с решением Роспатента и подала заявление в Суд по интеллектуальным правам, который в итоге признал товарный знак общеизвестным.