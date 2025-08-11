Родителей воспитают рублем

В понедельник, 11 августа, начали действовать несколько блоков поправок к законодательству. Вчетверо, с 500 до 2 тыс. руб. вырос штраф за неисполнение родителями обязанностей по содержанию детей. Машины Минобороны, Росгвардии, ФСБ, ФСО, прокуратуры, фельдъегери и некоторые подразделения администрации президента РФ получили право ездить бесплатно по платным дорогам. Одновременно с этим перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства расширен на 20 позиций, в том числе за пропаганду терроризма и развратные действия.

20 причин лишиться гражданства

Расширение оснований для лишения приобретенного гражданства было определено поправками к федеральному закону «О гражданстве». Их внесла на рассмотрение в Госдуму в июне 2025 года группа депутатов во главе с парламентским спикером Вячеславом Володиным. К этому моменту приобретенного гражданства РФ могли лишить по 64 статьям УК РФ, в том числе за надругательство над гербом и флагом страны, организацию массовых беспорядков и незаконное приобретение наркотиков.

В законопроекте было предложено внести в этот перечень еще 20 оснований, в том числе публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ч. 3–5 ст. 132 УК РФ), убийство (ст. 105 УК РФ) и развратные действия в отношении лица, достигшего 12 лет (ч. 2–3 ст. 135 УК РФ). «Мы открытое государство и принимаем всех, а на самом деле надо принимать тех, кто уважает закон, традиции людей, культуру, веру, язык знает»,— комментировал поправки господин Володин. Документ был принят Госдумой 17 июля, 31 июля подписан президентом. Нововведения не коснутся граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму.

Штраф за плохое воспитание

Еще одним законом, вступившим в силу также 11 августа, внесены поправки в ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении родительских обязанностей. До настоящего времени по первой части этой статьи КоАП РФ могли оштрафовать на 100–500 руб. «за неисполнение или ненадлежащее исполнение законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию, обучению, защите их прав и интересов». В ноябре 2024 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий вилку штрафов за эту провинность до 0,5–2 тыс. руб.

При этом изначально о повышении штрафов для родителей в тексте законопроекта не говорилось: он был посвящен увеличению административных санкций за демонстрацию нацистской символики, а «родительскую» часть в поправки правительство РФ внесло ко второму чтению в Госдуме. Парламент принял этот закон 17 июля, а 31 июля его подписал президент. Отметим, что в ряде регионов ст. 5.35 КоАП полиция использует для наказания родителей, которые разрешают своим детям кататься на мощных электросамокатах с нарушением правил.

Силовикам везде у нас дорога

Одновременно с этим 11 августа заработали поправки к федеральному закону «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», посвященному бесплатному проезду машин спецслужб по платным трассам. До его принятия Госдумой таким правом могли пользоваться только скорая помощь, пожарные и полиция на машинах с цветографической окраской. В мае 2025 года депутаты Василий Пискарев и Александр Хинштейн (сейчас он занимает пост врио губернатора Курской области) предложили разрешить бесплатный проезд по платным трассам также машинам Минобороны, Росгвардии и ФСБ. Платные дороги силовым службам нужны для «оперативного прибытия» на место правонарушения или преступления, а также для задержания преступников, говорилось в пояснительных материалах.

По мнению авторов поправок, они стали «особенно актуальными» в период проведения СВО и защиты граждан от терактов. Ко второму чтению в Госдуме правительство РФ попросило дополнить этот перечень также машинами ФСО, прокуратуры, Следственного комитета, фельдъегерской службы и Главного управления специальных программ администрации президента РФ. Депутаты учли эту просьбу. Поправки были приняты Госдумой 22 июля, а 31 июля их подписал Владимир Путин.

Александр Воронов