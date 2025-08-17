Ты лев, и ты тоже

13 августа отмечается Международный день левшей. Неофициальный праздник призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди, владеющие левой рукой лучше, чем правой. Сколько таких людей в мире и с какими трудностями они сталкиваются в обществе праворуких — в материале “Ъ”.

Точное количество левшей в человеческой популяции не установлено. Проблема с подсчетом состоит не только в том, что не ведется подробной и единообразной статистики с учетом данных по большинству стран мира. Ситуация усугубляется тем, что в некоторых культурах леворукие люди скрывают эту свою особенность, опасаясь столкнуться — или сталкиваясь — с предубеждениями и даже с дискриминацией. Кто-то предпочитает леворукость не афишировать. Кого-то переучили еще в детстве, хотя современная медицина делать этого не рекомендует. Впрочем, тенденция скорее в том, что предубеждения уходят в прошлое. Именно этим ученые объясняют тот факт, что в последние десятилетия фиксируется увеличение доли левшей в разных странах. Не то чтобы их стало больше рождаться — скорее, снизилось стремление изменить природу.

Данные наиболее масштабного на данный момент исследования на тему леворукости опубликованы в журнале Psychological Bulletin в 2020 году. Международная группа ученых под руководством Мариетты Пападату-Пастоу из Афинского университета провела метаанализ датасетов из 200 научных работ, охвативших 2,3 млн участников. По содержащимся в них оценкам, доля леворуких в мире колеблется в пределах от 9,3% до 18,1% в зависимости от строгости подхода к определению ведущей руки. К примеру, в одних случаях учитываются только люди, которые все делают левой рукой, в других — те, кто использует ее для каких-то определенных функций. Усредненная оценка на основе всех данных — 10,6% в популяции левшей (то есть чуть более чем каждый десятый). Если исходить из того, что все население Земли превышает 8,2 млрд человек, левшей может быть около 870 млн. Можно добавить, что еще около 1% людей — амбидекстеры, то есть те, кому одинаково удобно пользоваться обеими руками.

Примерные оценки, сколько левшей в разных странах, приводятся на портале leftyfretz.com. Сведя данные разных научных исследований, авторы пришли к выводу, что больше всего левшей в странах Европы и Северной Америки (лидируют Нидерланды с 13,2%), а в нижней части рейтинга преобладают азиатские государства. В частности, в Южной Корее левшей лишь 2%. При этом отмечается, что на низкие показатели могут влиять и более «строгая» культура на Востоке, и более сложные системы письменности.

Точная причина, почему люди рождаются левшами, не установлена. В некоторых случаях свою роль может играть генетическая предрасположенность — дети леворуких родителей с большей вероятностью тоже окажутся левшами. Ученые исследуют и другие факторы, от воздействия гормонов до родовых травм. Некоторые работы показывают, что левшей больше среди близнецов, недоношенных детей и детей, рожденных возрастными или курящими матерями. Также есть данные, что левшами чаще рождаются мальчики (шанс выше на 23%). Таким образом, половое соотношение примерно 10 к 12: на каждые 100 женщин приходится 123 мужчины-левши. Еще один примечательный факт: левши встречаются и среди других биологических видов. Разные исследования показали, что индивидуальная склонность к правой или левой стороне есть у кошек, собак и даже у пчел.

Несмотря на то что предубеждения по отношению к левшам уже неактуальны, мир по-прежнему более удобен для праворукого большинства. Будь то входные двери в общественных местах, которые удобнее открывать правой рукой, бытовые инструменты — от ножниц до консервных ножей, пишущие ручки и компьютерные клавиатуры. Леворуким гитаристам нужно покупать специальную гитару или играть на обычной, перевернув ее. Однако есть область, в которой доминирование левой руки (или ноги) может стать дополнительным преимуществом. Разные исследования показали повышенную концентрацию левшей в некоторых видах спорта, в которых эта особенность делает их неудобными для противника. В частности, левши «сверхпредставлены» и более успешны в теннисе, фехтовании и бейсболе.

Также широко распространено мнение, что среди левшей много творческих людей. Четких научных подтверждений тому, что леворукость и повышенная креативность связаны, не обнаружено. Тем не менее нельзя не отметить, что история знает множество талантливых левшей — от Леонардо да Винчи и Пикассо до Пола Маккартни и Джими Хендрикса. Есть успешные левши и в политике, и бизнесе. Подробнее о них — в фотогалерее “Ъ”.

Премьер-министр Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 годах Уинстон Черчилль
33-й президент США в 1945–1953 годах Гарри Трумэн
40-й президент США в 1981–1989 годах Рональд Рейган
41-й президент США в 1989–1993 годах Джордж Буш
42-й президент США в 1993–2001 годах Билл Клинтон
44-й президент США в 2009–2017 годах, лауреат Нобелевской премии мира 2009 года Барак Обама
Король Великобритании и Северной Ирландии в 1936–1952 годах Георг VI
Старший сын короля Великобритании Карла III. В июне 2015 года Daily Mail написала со ссылкой на источники, что юный принц Джордж также предпочитает пользоваться левой рукой
Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Председатель Совета министров Кубы в 1959–2008 годах Фидель Кастро
Американский банкир, государственный деятель Дэвид Рокфеллер
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс
Американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобретатель, автор 161 патента США Генри Форд
Политик, шахматист, один из создателей оппозиционного движения «Солидарность» Гарри Каспаров (признан иностранным агентом)

Текст: Ольга Шкуренко