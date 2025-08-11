Правительство будет компенсировать часть затрат на геномную селекцию животных

Правительство России будет выплачивать племенным хозяйствам до 70% их расходов на развитие геномной селекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидии государство будет выплачивать на основе соглашения между Минсельхозом и региональными властями. Во время сегодняшнего совещания господин Мишутин поручил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву лично проконтролировать выполнение постановления. Господин Патрушев подчеркнул, что в этом году правительство направит на субсидии для племенных хозяйств 500 млн руб. из государственного бюджета. При этом, уточнил он, Россия уже в достаточной мере обеспечена генматериалом в свиноводстве, а также по крупному рогатому скоту мясного и молочного направлений.

Геномная селекция — это современный метод селекции, основанный на прогнозировании характеристик потомства. По словам премьер-министра, научные разработки в этой области помогут выявлять генетические болезни животных, подтверждать происхождения племенного молодняка. Через молекулярную генетическую экспертизу в 2025 году пройдут 110 тыс. животных.