Индия рассматривает российский истребитель Су-57 для пополнения авиапарка

ВВС Индии готовят меры по борьбе с сокращением летного парка из-за его устаревания и уменьшения ресурса. Для этого планируется увеличить количество состоящих на вооружении французских самолетов Rafal. Кроме того, у ВВС имеется потребность в двух-трех эскадрильях истребителей пятого поколения, а в качестве одного из основных претендентов рассматривается российский Су-57. Об этом со ссылкой на местных чиновников и военных сообщает The Times of India.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

За последнее десятилетие, по данным Military Balance, количество боевых самолетов в индийском авиапарке сократилось на 151 единицу. В связи с этим военные хотят наконец решить вопрос о полноценном возобновлении остановленной в 2019 году программы MRFA (Multi-Role Fighter Aircraft — многоцелевой истребитель) с закупкой 114 иностранных истребителей, которые должны частично производиться в Индии. Планируется, что представители ВВС в течение одного-двух месяцев передадут MRFA на предварительное рассмотрение документ о признании необходимости закупок, который затем должен быть одобрен Советом по оборонным закупкам при Минобороны Индии.

По данным источников The Times of India, индийские военные также рассматривают приобретение и производство американских истребителей пятого поколения F-35. Однако с учетом информации об отказе правительства Индии рассматривать идею закупок этих машин из-за введения США 25-процентных торговых пошлин такая инициатива вряд ли получит одобрение. Вместе с тем издание оговаривается, что и по российскому Су-57 официальные переговоры «пока не начались».

Дмитрий Сотак