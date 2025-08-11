В Переславле-Залесском продлили отключение горячей воды

В Переславле-Залесском Ярославской области из-за аварийной ситуации не смогли вернуть горячее водоснабжение. Об этом сообщили в администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

28 июля в Переславле приостановили подачу горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний, ремонтных работ и комплексной подготовки к отопительному сезону. Вернуть ГВС планировали 10 августа, однако этого до сих пор не произошло.

«При проведении плановых гидравлических испытаний после ремонта тепловых сетей произошел аварийный прорыв в районе улицы Строителей. В связи с выявленными нарушениями работы не были приняты комиссией»,— сообщили в администрации.

В сообщении поясняется, что 11 августа ГВС восстановлено не будет, в настоящее время проводятся экстренные ремонтные работы. В среду, 13 августа, специалисты проведут повторную опрессовку отремонтированных участков.

«По результатам испытаний мы незамедлительно проинформируем жителей о сроках возобновления подачи ГВС. Все работы ведутся в ускоренном режиме»,— добавили в администрации.

Алла Чижова