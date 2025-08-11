Аэропорт Казани возобновил работу

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Время введения ограничений не уточняется. Сообщение о закрытии аэропорта было опубликовано в 13:38, а информация о снятии ограничений — в 15:57.

В приложении МЧС России сообщили, что в аэропорту Казани был снят режим «Ковер», а в Татарстане — режим беспилотной опасности. Он действовал на территории республики с 03:52.

По данным Минобороны, сегодня с 07:20 до 13:00 над регионами России было ликвидировано 20 беспилотников.

