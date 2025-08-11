В Самаре в суд направили дело в отношении судебного пристава-исполнителя

Прокуратура Кировского района Самары направила уголовное дело в отношении судебного-пристава исполнителя в Кировский районный суд. Ей инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в сентябре прошлого года судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Кировского района знала, что требования исполнительного документа не исполнены. Однако она составила акт совершения исполнительных действий и внесла в него заведомо ложные сведения. Обвиняемая указала, что земельный участок площадью 241 кв. м освобожден от ангара и решение суда исполнено.

Затем судебный пристав-исполнитель внесла незаконное постановление об окончании исполнительного производства, чем нарушила интересы департамента градостроительства Самары и государства в целом.

Руфия Кутляева