ПСБ снизил ставки по программам военной ипотеки

По программам военной ипотеки на приобретение новостройки и вторичного жилья ставки снижены на 5 п. п.: ставка 20% годовых действует для держателей зарплатных карт ПСБ, 20,6% – для остальных клиентов. Максимальная сумма кредита увеличена до 1,86 млн руб.



По программам рефинансирования ставка снижена на 3,5 п. п. – до 22,5%, а сумма кредита увеличена до 1,58 млн руб.

По программе «Семейная военная ипотека» размер первоначального взноса составляет 20%, а сумма кредита увеличена до 5,125 млн руб., что делает программу более доступной для молодых семей. Также по программе «Рефинансирование. Семейная ипотека» размер максимальной суммы кредита увеличен до 80% от оценочной стоимости приобретенной квартиры и составляет 5,1 млн руб. Ставка по этим двум программам составляет 6% годовых.

«Сегодня ПСБ занимает лидирующие позиции на рынке военной ипотеки с объемом портфеля 107 млрд руб. И в ближайшее время, в условиях снижения ключевой ставки, мы ожидаем постепенного оживления спроса на этом рынке. Мы снизили ставки по военной ипотеке и начинаем проводить сделки на новых условиях. Также мы улучшили неценовые параметры программ, с тем чтобы у клиентов была возможность выбрать наиболее удобный и доступный вариант сделки. Такой гибкий подход позволит большему числу военнослужащих найти оптимальное решение жилищного вопроса, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит на более выгодных условиях», – отметила Марина Заботина, директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ.

