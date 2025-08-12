СК возбудил уголовное дело из-за падения плиты на ребенка в Челябинской области

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту падения облицовочной плиты на годовалого мальчика в Трехгорном. По данным пресс-службы ведомства, расследуются обстоятельства, связанные с ненадлежащим исполнением сотрудниками МКУ «Служба заказчика» своих обязанностей.

Несчастный случай произошел вечером 10 августа этого года возле дома №5 по улице Строителей. По данным следствия, ребенок гулял вместе с матерью по пешеходной дорожке, когда на него обрушилась плита с подпорной стенки газона. Мальчик получил травмы головы и туловища, из-за чего был госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).