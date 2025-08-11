В Калачевском районе Волгоградской области за ремонт школы предлагают 110 млн

В Калачевском районе Волгоградской области ищут подрядчика для капремонта здания МКОУ «Средняя школа №3». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объект расположен по адресу: г. Калач-на-Дону, ул. Дубинец, д. 18а. Начальная (максимальная) цена контракта — 110 млн руб. Работы необходимо выполнить в период с 1 июня 2026 года по 31 мая 2027 года. Извещение о закупке размещено 11 августа. Заявки принимаются до 19 августа.

Общая площадь трехэтажного здания школы 1967 года постройки составляет 2,6 тыс. кв. м. Работы выполняются с использованием материалов подрядчика. Погрузку и вывоз отходов он осуществляет своими силами и за свой счет. Необходимо нести ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке. В процессе производства работ требуется систематическая уборка.

В документации сказано, что следует как можно скорее устранить дефекты фасадов. Также исполнителю предстоит демонтировать разрушенные железобетонные козырьки, установить навесы, отремонтировать крыльца, отмостку из асфальтобетона. Среди требуемых работ выполнение внутренней отделки помещений, замена осветительного оборудования, разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, замена раковин, моек, смесителей, труб теплоснабжения, прочистка от мусора вентиляционных каналов.

Павел Фролов