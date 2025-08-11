Крупного дорожного подрядчика из Челябинской области признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Кизилдорстрой» в рамках дела о банкротстве дорожного подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление о признании компании несостоятельной подало ООО «Торговая компания Уралтрейд». Организация требует с поставщика 55,8 млн руб., из которых 38,9 млн руб. основного долга и 16,3 млн руб. неустойки. Суд добавил требования кредитора в реестр требований. Также заявления на взыскание долгов подали ООО «БашНедраРесур», ООО «Асфальтобетонный завод Исток» и предприниматель Алексей Измяков. Общая сумма требований составляет 228,4 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кизилдорстрой» зарегистрировано в селе Кизильское в 1992 году. Учредителем и управляющим является Артур Хакимов. Выручка компании за 2024 год составила 3,5 млрд руб., чистый убыток — почти 630 млн руб. Организация имеет в портфеле 192 госконтракта общей стоимостью 2,2 млрд руб. в основном на ремонт дорог в Челябинской области. С поставщиком прекратили десять контрактов на реконструкцию трасс и благоустройство территорий.

Виталина Ярховска