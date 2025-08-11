Чистая прибыль «ДОМ.РФ» в первом полугодии выросла на 15%

Банк «ДОМ.РФ» по итогам первого полугодия 2025 года увеличил объем чистой прибыли до 39,1 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 15%.

Чистые процентные доходы банка за шесть месяцев составили 74,29 млрд руб. (+27%). В сообщении «ДОМ.РФ» сказано, что рост произошел за счет увеличения портфеля активов на 14%. По итогам полугодия они составили 5,57 трлн руб.

Банк «ДОМ.РФ» — государственный ипотечно-строительный банк. Он входит в группу института развития ДОМ.РФ.