В Тольятти второй глава города бьется с ремонтом детсада «Яблонька»

Глава Тольятти Илья Сухих взял на еженедельный контроль ход капитального ремонта в детском саду «Яблонька». Это случилось после того, как родители детей выразили опасения, что повторяется история прошлого года, когда ремонт так и не был завершен, а с подрядчиком расторгли контракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Как сообщил в своем Telegram-канале господин Сухих, на замену систем отопления, водоснабжения и водоотведения в корпусе дошкольного учреждения на ул. Горького, 49 было выделено в общей сложности 15 млн руб. Ещё 10 млн руб. город добавил на общестроительные работы: замену окон, укладку линолеума, покраску стен, потолков и т. д.

«Вынужден признать, что ремонт детсада критически затянулся, и с 2024 года закрытый корпус «Яблоньки» не функционирует. Наша задача сейчас — как можно раньше вернуть воспитанников в детский сад. Намерен бывать здесь еженедельно, чтобы лично видеть, как идет движение»,— заявил глава Тольятти, потребовав от подрядчиков четкого графика проведения ремонта — «с конкретными датами, объемами и видами работ».

Неоднократно бывал в «Яблоньке» и прошлый глава города Николай Ренц, после чего констатировал, что подрядчики, победившие на торгах с существенным падением в стоимости работ, не могут выполнить взятые на себя обязательства. В итоге с ООО «Валгат» был расторгнут контракт, общество внесли в Реестр недобросовестных поставщиков.

Алексей Алексеев