Жительница Челнов предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого

В Татарстане 41-летняя жительница Набережных Челнов предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого и причинении легкого вреда здоровью его подруге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 июня 2025 года женщина находилась в гостях у подруги, где распивала спиртные напитки с ней и ее знакомым. Из-за личных неприязненных отношений обвиняемая нанесла мужчине и женщине несколько ножевых ранений, после чего повалила знакомого на пол и задушила его.

Подозреваемой вменяют п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд избрал в ее отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Анар Зейналов