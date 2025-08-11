На железнодорожных переездах Северного Кавказа произошло 16 ДТП
На железнодорожных переездах в субъектах Северо-Кавказского федерального округа зафиксировали почти с января по июль 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Отмечается, что на переездах произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли, еще 13 получили травмы. Восемь ДТП зафиксировали в Республике Дагестан, четыре – в Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии – два, по одному – в Северной Осетии и Чечне.
С начала года правоохранители составили административные протоколы в отношении 60, наказаниями по которым стали штрафы и лишения водительских прав.