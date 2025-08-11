Восстановление водоснабжения в дагестанском Избербаше может занять неделю

Восстановление водоснабжения в дагестанском городе Избербаш может занять неделю, сообщил единый профильный оператор республики. Ранее сообщалось, что город с населением около 60 тыс. человек остался без воды из-за удара молнии по Кировской подстанции в Каспийске.

На подстанции в ночь на 11 августа был поврежден фидер №25, обеспечивающий электроснабжение насосной станции первого подъема. Станция оказалась полностью обесточена. К утру были устранены перебои с водоснабжением в Каспийске, но в Избербаше подача воды все еще остановлена. Энергетики проводят работы по замене поврежденного оборудования.

В сообщении оператора говорится, что запуск системы водоснабжения после аварии будет проходить поэтапно: сначала воду подадут по магистральному водоводу «Каспийск–Избербаш», затем наполнят резервуары, после чего постепенно восстановят давление в сети. Также оператор отметил, что в летний период, при повышенном потреблении, процесс наполнения резервуаров будет идти дольше. Из-за этого перебои в подаче воды могут сохраняться до 18 августа, особенно в районах с высокой отметкой по уровню моря.

В организации добавили, что при необходимости в наиболее пострадавшие районы будут подвозить воду автоцистернами.

Полина Мотызлевская