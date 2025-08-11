ООО «Башкирэнерго» предотвращает поражение птиц электротоком

ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») продолжает работу по предотвращению поражения птиц электрическим током на энергообъектах. В этом году на линиях электропередачи 6-110 кВ запланировано установить 6335 птицезащитных устройств (ПЗУ). Они предотвращают посадку птиц на воздушные линия электропередачи и защищают гирлянды изоляторов от загрязнения птичьим пометом. Применение ПЗУ позволяет не только обезопасить птиц, но и снизить количество аварийных отключений, вызванных пернатыми.



ВЛ 110 кВ «Глумилино – Западная»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

ООО «Башкирэнерго»