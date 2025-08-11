В Самаре на ремонт около 100 внутриквартальных проездов направлено более 500 млн рублей

В этом году в Самаре стартовал ремонт около 100 внутриквартальных проездов общей протяженностью порядка 15,7 км. На эти цели направлено более 500 млн руб., сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В администрации уточняют, что на 12 проездах приступили к фрезерованию и разбору изношенного покрытия. Речь идет о проездах, ведущих во дворы по пр. Кирова, ул. Молодежной, ул. Черемшанской, ул. Молодогвардейской, ул. Ново-Садовой, на Зубчаниновском шоссе, во 2-м квартале пос. Мехзавод. На некоторых участках приводят в порядок тротуары.

Работы завершены на ул. Георгия Ратнера, 1 и 3. К ремонту дороги и строительству парковки и тротуаров приступили на пр. Карла Маркса, 455 и 457.

В рамках дорожной кампании 2025 года в Самаре отремонтируют более 70 км дорог областного и городского значения, а также 33 тротуара.