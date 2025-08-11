В Самаре на ремонт около 100 внутриквартальных проездов направлено более 500 млн рублей
В этом году в Самаре стартовал ремонт около 100 внутриквартальных проездов общей протяженностью порядка 15,7 км. На эти цели направлено более 500 млн руб., сообщает администрация города.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В администрации уточняют, что на 12 проездах приступили к фрезерованию и разбору изношенного покрытия. Речь идет о проездах, ведущих во дворы по пр. Кирова, ул. Молодежной, ул. Черемшанской, ул. Молодогвардейской, ул. Ново-Садовой, на Зубчаниновском шоссе, во 2-м квартале пос. Мехзавод. На некоторых участках приводят в порядок тротуары.
Работы завершены на ул. Георгия Ратнера, 1 и 3. К ремонту дороги и строительству парковки и тротуаров приступили на пр. Карла Маркса, 455 и 457.
В рамках дорожной кампании 2025 года в Самаре отремонтируют более 70 км дорог областного и городского значения, а также 33 тротуара.