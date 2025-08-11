«Уральские авиалинии» импортозаместили российскую систему виртуализации

«Уральские авиалинии» перешли на российскую систему виртуализации Numa vServer от компании НумаТех в рамках программы импортозамещения. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, этот шаг связан с санкциями и повышенными требованиями к безопасности информационных систем. Новая система поможет компании соблюдать законодательство в области критической информационной инфраструктуры (КИИ) и требования ФСТЭК России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее компания использовала VMware, но она перестала получать обновления и не имела сертификата ФСТЭК, что привело к необходимости поиска нового решения. Система Numa vServer позволила быстро мигрировать с VMware, что сократило время и минимизировало риски. Система также обеспечивает создание надежных кластеров, что важно для автономности и гибкости.

Как рассказал начальник отдела инфраструктурных программных решений Евгений Сафонов, развертывание прошло быстро и без лишних затрат. «Во время тестирования нового продукта для виртуализации рабочих мест, Numa VDI, мы увидели его потенциал. Хотя продукт еще не вышел в продажу, мы уже оценили его преимущества и возможности интеграции»,— прокомментировал он.

Мария Игнатова