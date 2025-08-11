ХК «Торпедо» начал продажу абонементов на новый сезон чемпионата КХЛ

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» с 11 августа начал продажу абонементов на чемпионат КХЛ 2025/26 годов. В клубе сообщили, что до 20 августа на официальном сайте команды в режиме онлайн владельцы абонементов прошлого года смогут продлить их.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 25 августа абонементы поступят в свободную продажу. Стоимость абонементов составляет от 19,8 до 69,3 тыс. руб.

Всего планируется реализовать 2,2 тыс. абонементов на игры в дворце спорта «Нагорный», это 40% от вместимости арены. При переезде на новую ледовую арену в продажу будет добавлено еще 2,6 тыс. мест.

По абонементу можно посещать матчи как в «Нагорном», так и на новой ледовой арене.

Андрей Репин