На Ставрополье единое пособие родителям получают более 288 тысяч людей

В Ставропольском крае единое пособие родителям получают более 280 тыс. детей и свыше 7,8 тыс. беременных женщин. Об этом сообщает пресс-служба отделения социального фонда России региона.

Размер пособия на детей на Ставрополье зависит от уровня доходов семьи и составляет от 7 тыс. 740 руб. до 15 тыс. 481 руб. – на детей и беременным.

«С начала 2025 года для получения единого пособия доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырех минимальных размеров оплаты труда за отчетный период. То есть быть не менее 89 тыс. рублей за 12 месяцев. Если трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам, например, мама ухаживала за малышом, то требования к минимальному доходу будут смягчены», – говорится в сообщении.

