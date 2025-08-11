В Аткарском районе ищут подрядчика на ремонт автодорог за 18 млн рублей

В Аткарском районе Саратовской области ищут подрядчика для ремонта асфальтированных автомобильных дорог сплошным покрытием. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступила администрация Аткарского района. Начальная (максимальная) цена контракта — 18,3 млн руб. Работы финансируются из местного бюджета.

Подрядчику необходимо отремонтировать дороги с даты заключения контракта до 1 октября 2025 года. Извещение о закупке размещено 11 августа. Подать заявку можно до 19 августа.

Павел Фролов