«Омоложение» в кинотеатре

В ожидании выхода на экраны обещанной документальной киноленты об опытах по омоложению в СССР один из московских третьеэкранных кинотеатров возобновил показ снятого три-четыре года назад фильма «Омоложение». Он посвящен работам профессора Штейнаха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эйген Штейнах

Фото: wikipedia.org Эйген Штейнах

Данный опыт «омоложения» старой картины следует признать удачным. Несмотря на то что экземпляр оказался порядком потрепанным и демонстрация была неважной, все же эта научная картина смотрелась с большим интересом. И молодежь, и взрослые в начале с некоторым пренебреженном взиравшие на крыс и морских свинок, скоро сменили свою рассеянность на пристальное внимание. Оказалось, что хорошо смонтированный просветительный фильм может пробудить интерес даже у людей, не очень привыкших утруждать свои зубы гранитом науки.

Да и как, в самом деле, не испытать некоторого волнения, когда на ваших глазах молодеет дряхлая крыса Мафусаил, когда превращается в самку самец и происходит еще целый ряд других чудес, единственным источником которых является пытливый ум человека?

Конечно, картину «Омоложение» только смотреть — трудно, ее надо обязательно превращать в кинолекцию, объясняя то, что остается непонятным неискушенному в биологических вопросах зрителю. И лекция эта тем более нужна, что, во-первых, за последние годы наука продвинулась вперед, а во-вторых, потому, что венская картина оставляет вне поля своего зрения опыты, производимые и другими, кроме Штейнаха, учеными, и в первую очередь такого мирового биолога, как профессор Воронов в Париже.

Сейчас, когда выйдет картина Политического управления «Кого нужно омолаживать», мы будем иметь возможность ознакомиться с работами наших московских ученых во главе с профессором Борисом Завадовским, но и сейчас даже с имеющейся немецкой картиной, хотя и порядком устаревшей, киноклубы могут организовать у себя интересный и полезный вечер. Важно только, чтобы был хороший лектор, умеющий толково и просто излагать трудные вопросы.

О фильме «Омоложение» писали в 1925 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев