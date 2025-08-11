ВЦИОМ превратился из аббревиатуры в бренд

ВЦИОМ (ранее — Всероссийский центр изучения общественного мнения) стал «именем нарицательным», эта аббревиатура больше не расшифровывается, сообщил генеральный директор организации Валерий Федоров 11 июля.

«Теперь официально: мы — акционерное общество "Аналитический центр ВЦИОМ"»,— приводит его слова официальный Telegram-канал центра. Изменение связано с тем, что название организации необходимо было «привести в соответствие с ее реальным функционалом», пояснил господин Федоров.

Помимо сбора информации об общественном мнении по тому или иному вопросу, ВЦИОМ также занимается «глубокой аналитикой». «Помимо классических опросов, мы активно работаем с экспертным сообществом, проводим стратегические сессии, выпускаем доклады»,— отметил Валерий Федоров.

Напомним, Всесоюзный центр изучения общественного мнения был основан в 1987 году при Министерстве труда СССР и Всесоюзном центральном совете профессиональных союзов. С 1992 года центр стал называться всероссийским.

Божена Иванова