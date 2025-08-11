Власти Киргизии призвали трудовых мигрантов вернуться в страну

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что киргизским мигрантам следует вернуться на родину и работать внутри страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Кактус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По словам господина Ташиева, сейчас в Киргизии не хватает рабочих специалистов, чтобы завершить работы по проектам. Он подчеркнул, что на данный момент в одной лишь Нарынской области возводятся 127 объектов.

«Наши граждане уезжают на заработки, становятся мигрантами в чужой стране. Они должны вернуться, — заявил Камчыбек Ташиев. — Президент говорил, что мигрантов мы будем возвращать. И время пришло».

На заработках в РФ, по разным оценкам, находятся от 300 до 600 тыс. граждан Киргизии, отмечает ТАСС.