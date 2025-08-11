Еще одна авиакомпания Sky Vision Airlines будет летать из России в Египет

По запросу туроператоров PEGAS Touristik и Coral Travel из России в Египет будет летать египетская авиакомпания Sky Vision Airlines. Рейсы запустят в конце августа — начале сентября, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рейсы до Шарм-эль-Шейха отправятся из семи городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Перми, Тюмени и Уфы. Полеты будут осуществляться на самолетах B737. Первый рейс запланирован на 28 августа, он отправится из аэропорта Тюмени.

«По сравнению с предыдущим сезоном планируется увеличение полетной программы в Египет на зимний период 2025–2026 годов на 25–30%. Во многом этот рост произойдет благодаря привлечению Sky Vision Airlines»,— рассказали АТОР в PEGAS Touristik.

До этого авиакомпания Sky Vision Airlines не организовывала полеты из России. Как сообщили в АТОР, компания основана в 2022 году, коммерческие перевозки осуществляет с 2023-го. Sky Vision Airlines специализируется на чартерных рейсах в основные аэропорты Египта.