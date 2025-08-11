В Самаре в суд направлено дело банды наркоторговцев, организованной жителем Средней Азии

В Промышленный районный суд направлено уголовное дело, возбужденное по факту незаконного оборота наркотических средств организованной группой. По делу проходят 12 участников, но организатора банды, жителя одного из государств Средней Азии, до сих пор ищут, сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2023 году полицейские получили информацию, что на территории Самарской и Тверской областей организован незаконный сбыт наркотиков через тайники. Правоохранители установили пользователей интернет-магазина, получив сведения о местонахождении крупных партий товара. Всего было изъято более 4 кг героина.

Вскоре было установлено, что группой руководит житель Средней Азии. Он продумал структуру преступного сообщества и распределил обязанности между ее участниками.

Так называемые «работники склада» получали от организатора крупные партии запрещенных веществ, преимущественно героина, фасовали их на партии по 50–200 граммов, после чего размещали в тайниках.

Действовали также две группы курьеров. Первая занималась межрегиональным распространением наркотиков. Вторая группа непосредственно реализовывала наркотические средства конечным потребителям в Самаре.

«Полицейские вели скрытое наблюдение за местами возможного сбыта, контролировали почтовые отправления и деятельность курьерских служб, анализировали финансовые потоки и электронные следы противоправной деятельности»,— заявили в полиции.

В результате 12 подозреваемых были задержаны и судом заключены под стражу.

Алексей Алексеев