В Челябинскую область запретили ввозить 20 тонн слив из Киргизии

На автомобильном пункте пропуска в Челябинской области остановили машину с 20 т слив. Продукцию отправили обратно в Киргизию из-за нарушения фитосанитарных требований, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Грузовую машину остановили на пункте пропуска «Бугристое» в Троицке. Она следовала в Москву. Инспекторы Россельхознадзора установили, что в маркировке товара не было информации о месте происхождения продукции.

Перевозчика оштрафовали за административное правонарушение по ст.10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза).

