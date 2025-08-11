Свердловская область попала в топ-5 рейтинга низкой аварийности на дорогах

Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге аварийности на дорогах — как регион с наименьшим количеством ДТП на 100 тыс. единиц техники, следует из исследования «РИА Новости». Согласно рейтингу, составленному на основе данных МВД РФ, самое низкое количество ДТП с пострадавшими в России за первое полугодие 2025 года зафиксировано в Чечне, Томской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Свердловской области. Наибольшая аварийность зафиксирована в Туве, Костромской области и Калмыкии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидером рейтинга, как и годом ранее, является Чечня, где по итогам первого полугодия на 100 тыс. единиц автотранспорта приходится 13,9 ДТП с пострадавшими. В Свердловской области этот показатель составляет 45,6 ДТП, на Ямале — 39,3, а в Московской области (на пятом месте в рейтинге) — 47,9 ДТП. У аутсайдеров рейтинга — Республики Тувы, этот показатель составляет 379,6 аварий, у Тюменской области, которая занимает пятое место с конца — 161,9.

По данным «РИА Новости», в первом полугодии 2025 года в России в ДТП пострадали 75,5 тыс. человек, что в пересчете на 100 тыс. человек населения составляет 51,7.

Алексей Буров