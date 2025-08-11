На Ставрополье пересчитали количество населенных пунктов

В Ставропольском крае насчитали 759 населенных пунктов. Об этом пишет «Портал Северного Кавказа» со ссылкой на краевое управление Росреестра.

Совместно с Роскадастром и правительством региона ведомство продолжает наполнение ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости) полными и точными сведениями, отмечает портал. По состоянию на 1 августа 2025 года в реестр внесли границы 736 населенных пунктов края (97%).

Специалисты внесли данные о большинстве населенных пунктах, среди которых — Невинномысск, Железноводск, Пятигорск, Лермонтов, Минераловодский, Ипатовский, Нефтекумский, Красногвардейский, Арзгирский, Новоселицкий, Труновский, Левокумский, Петровский, Александровский, Грачевский, Изобильненский, Благодарненский, Шпаковский, Кочубеевский, Георгиевский, Андроповский и Степновский округа.

Константин Соловьев