«Наиболее распространенными оказались лаунж- и медитативные зоны»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие опции для поддержания физического и ментального здоровья девелоперы интегрируют в элитные жилые проекты.

В составе половины московских элитных жилых комплексов представлены многофункциональные оздоровительные центры, в то время как в Санкт-Петербурге только в пятой части. Также в московских проектах высокого класса почти в полтора раза чаще организуют отдельные спортивные, восстановительные или терапевтические пространства, посчитали специалисты компаний «НДВ Супермаркет недвижимости» и Formula City. В рамках проведенного экспертами анализа были выделены четыре категории wellness-инфраструктуры: спа, фитнес и движение, восстановление, йога и пилатес. Наиболее распространенными в высоком сегменте оказались лаунж- и медитативные зоны: в Москве они есть в 88% проектов, в Санкт-Петербурге — только в 57%. Популярность таких пространств объясняется сравнительно небольшой площадью и минимальными требованиями к обслуживанию.

Спа-центрами оснащены три четверти элитных проектов Москвы и только в пределах 45% Санкт-Петербурга. В 83% столичных и 57% петербургских элитных жилых комплексов есть тренажерные залы или бассейны. Йога-студии, зоны для пилатеса или медитативных практик доступны для резидентов почти 60% проектов в Москве и 43% в Санкт-Петербурге. Зачастую девелоперы предоставляют wellness-пространства для резидентов комплексно, отмечают брокеры. Например, спа-зоны дополняются бассейнами и тренажерными залами. Пространства, способствующие поддержанию физического и ментального благополучия, становятся неотъемлемым элементом современного элитного жилья, такие объекты есть в 93% московских и 75% петербургских проектов. Но, отмечают эксперты, обеспечение ресурсного состояния статусных резидентов требует комплексного подхода.

Светлана Бардина